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В ДТП на Ташкентской улице в Москве сегодня утром погибли три человека
18 июля 2018, 08:42 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ранним утром в районе Выхино-Жулебино. В результате аварии с участием автомобиля Hyundai - такси - погибли три человека, сообщает m24.ru.
В правоохранительных органах рассказали, что около пяти часов утра водитель, управляя автомобилем Hyundai, следуя по улице Ташкентская в направлении Волгоградского проспекта, не справился с управлением. В районе дома номер 12/20 по улице Ташкентская такси врезалось в столб - мачту городского освещения.
Таксист и два его пассажира скончались на месте автокатастрофы. В настоящее время ведётся расследование ДТП.
Вчера в Москве четыре человека пострадали в ДТП с автобусом у метро "Коньково" в результате того, что автобус врезался в мачту освещения, а от удара столкнулся с легковым автомобилем.
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