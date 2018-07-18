В ДТП на Ташкентской улице в Москве сегодня утром погибли три человека

В Москве смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ранним утром в районе Выхино-Жулебино. В результате аварии с участием автомобиля Hyundai - такси - погибли три человека, сообщает m24.ru.

ДТП с участием инкассаторcкого автомобиля произошло в центре Москвы

В правоохранительных органах рассказали, что около пяти часов утра водитель, управляя автомобилем Hyundai, следуя по улице Ташкентская в направлении Волгоградского проспекта, не справился с управлением. В районе дома номер 12/20 по улице Ташкентская такси врезалось в столб - мачту городского освещения.

Таксист и два его пассажира скончались на месте автокатастрофы. В настоящее время ведётся расследование ДТП.

Вчера в Москве четыре человека пострадали в ДТП с автобусом у метро "Коньково" в результате того, что автобус врезался в мачту освещения, а от удара столкнулся с легковым автомобилем.