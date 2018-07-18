Раскрыта возможность сэкономить на штрафах за нарушение ПДД

Свои деньги считают большинство россиян, особенно автовладельцы, особенно те, кому приходится платить штрафы. Наши соотечественники стали тратить меньше денег на штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

По сведениям «Известий», полученных в банках из топ-30, в первом полугодии 2018 года «средний чек» за несоблюдение ПДД составил 521 рубля. В прошлом году за аналогичный период этот показатель составлял 599 рублей.

Контролируя свои доходы и расходы, экономя деньги, россияне стали оперативно оплачивать штрафы, не тянуть. Граждане стали более активно использовать права на скидку в 50 процентов при оплате штрафа за дорожно-транспортное нарушение в течение 20 дней после его совершения.

В первом квартале прошлого года средняя скорость оплаты нарушений ПДД составляла 96 дней, в сейчас она сократилась до 33 дней.

Статистика показывает, что больше всего штрафов выписывают в мегаполисах. В ТОП-5 оказались Москва, Московская область, Татарстан, Санкт-Петербург, Волгоградская и Ульяновская области.