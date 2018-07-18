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Крестный ход состоялся в Екатеринбурге в память об убитой семье Николая II
18 июля 2018, 07:27 [ «Аргументы Недели» ]
Крестный ход состоялся в Екатеринбурга в память об убитой 100 лет назад семье последнего российского императора Николая II. В уральскую столицу прилетели россияне из разных городов нашей страны. Крестный ход начался после службы, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В конце службы глава Русской православной церкви (РПЦ) подарил уральским верующим «драгоценный крест» для Храма на Крови.
71-летний патриарх Кирилл возглавил Крестный ход. Вслед за патриархом шли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов.
За ними вместе с верующими в путь направились архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, уральские бизнесмены Андрей Козицын и Андрей Симановский, настоятель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий, депутат Госдумы Наталья Поклонская, - сообщает URA.RU.
Накануне события эксперты Следственного комитета подтвердил подлинность останков царской семьи императора Николая II. Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала, что согласно выводам комплексных комиссионных молекулярно-генетических экспертиз семь из 11 обнаруженных останков соответствуют семейной группе - мать, отец, четыре дочери и сын.
По данным СКР, подтверждена принадлежность обнаруженных останков бывшему Императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения.
Патриарх весь Крестный ход - 21 километр - шел в окружении монахов и крепких парней, не подпускавших никого к главе РПЦ.
В финальной точке — монастыре Ганина Яма — патриарх совершил молебен возле шахты, в которую в 1918 году были брошены тела убиенных царских мучеников.
По оценкам РПЦ, в крестном ходе участвовало 100 тысяч верующих.
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