В «Единой России» предложили меры для защиты работников пенсионного возраста
17 июля 2018, 22:01 [ «Аргументы Недели» ]
Государство при изменении параметров пенсионной системы должно защитить права работников и работодателей. Такое заявление сделал сопредседатель Предпринимательской платформы партии «Единая Россия» Евгений Демин.
Выступая на заседании Предпринимательской платформы, Демин сообщил, что Минфину совместно с рядом других ведомств на переходный период до 2034 года рекомендовано законодательно зафиксировать ряд преференций и льгот для работодателей и их сотрудников старше 50 лет. Так, предложено зафиксировать норму, согласно которой работников госкомпаний и учреждений в возрасте старше 50 лет можно уволить только при условии их обучения за счет государственных средств по программе профессиональной переподготовки, выбранной работником, или основам предпринимательской деятельности.
Кроме того, платформа рекомендовала Минфину в целях стимулирования продолжения легальной трудовой деятельности россиян предпенсионного и пенсионного возраста на переходный период до 2034 года снизить НДФЛ с 13% до 6,5%. Если данная мера будет реализована, зарплата работников увеличится за счет экономии на налогах, процитировала Евгения Демина пресс-служба «Единой России».
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