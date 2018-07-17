В «Единой России» предложили меры для защиты работников пенсионного возраста

Государство при изменении параметров пенсионной системы должно защитить права работников и работодателей. Такое заявление сделал сопредседатель Предпринимательской платформы партии «Единая Россия» Евгений Демин.

Выступая на заседании Предпринимательской платформы, Демин сообщил, что Минфину совместно с рядом других ведомств на переходный период до 2034 года рекомендовано законодательно зафиксировать ряд преференций и льгот для работодателей и их сотрудников старше 50 лет. Так, предложено зафиксировать норму, согласно которой работников госкомпаний и учреждений в возрасте старше 50 лет можно уволить только при условии их обучения за счет государственных средств по программе профессиональной переподготовки, выбранной работником, или основам предпринимательской деятельности.

Кроме того, платформа рекомендовала Минфину в целях стимулирования продолжения легальной трудовой деятельности россиян предпенсионного и пенсионного возраста на переходный период до 2034 года снизить НДФЛ с 13% до 6,5%. Если данная мера будет реализована, зарплата работников увеличится за счет экономии на налогах, процитировала Евгения Демина пресс-служба «Единой России».