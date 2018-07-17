В Минтруде рассказали кому удастся избежать повышения пенсионного возраста

В Минтруде назвали людей, которых обойдет стороной предстоящая пенсионная реформа. Правительство утвердило категории граждан, которых не коснется повышение пенсионного возраста.

«Законопроектом не предполагается увеличивать пенсионный возраст для различных социальных категорий, для мам, которые воспитали пятерых детей, и не предполагается повышение пенсионного возраста для тех, кто пострадал в результате различных радиационных аварий», – заявил глава министерства Максим Топилин.

Кроме того, согласно законопроекту, повышение пенсионного возраста также не коснется граждан, которые работают на вредных и опасных производствах, сообщает ТАСС.