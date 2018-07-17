Представителям Дворянского собрания Крыма отказали в памятнике семье Николая II
17 июля 2018, 19:43 [ «Аргументы Недели» ]
Представители Дворянского собрания Крыма решили установить в Симферополе у собора Александра Невского памятник членам семьи императора Николая II. Однако им было отказано, пишут "Аргументы недели-Крым".
По словам главы собрания Ольги АБАКУМОВОЙ, монумент уже был изготовлен в Санкт-Петербурге в мастерской имени Вячеслава КЛЫКОВА, но в Симферопольской и Крымской епархии отказали в его установке.
«В епархии отказали, хотя это было предварительно согласовано. Мы сейчас ходатайствуем о том, чтобы сделали копию памятника, который нам привозили и увезли в Санкт-Петербург, установили все-таки в год столетия расстрела царской семьи в Симферополе», — рассказала она «РИА Крым».
АБАКУМОВА отметила, что самым подходящим местом для монумента является парк на бульваре Ленина у железнодорожного вокзала крымской столицы.
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