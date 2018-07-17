Толстеть или не толстеть?

Пицца, гамбургеры, картофель фри... В постсоветский период странное заграничное слово "фаст-фуд" («быстрое питание») прижилось в русском языке, а заведения быстрого питания стали привычным элементом инфраструктуры всех уважающих себя городов. Часы работы большинства офисов, школ и компаний заставляют тратить меньше времени, чем необходимо на получение удовольствия от еды, и превращают прием пищи в чистую формальность. Так что заманчиво аппетитная фаст-фудная бомба, взрывающаяся в желудке переизбытком калорий и вредных жиров, продолжает набирать популярность, невзирая на многочисленные предупреждения о вреде такой еды.

Несмотря на сегодняшнее модное и массовое увлечение фитнессом и здоровым питанием, любителей фаст-фуда не становится меньше. 60% от всех заведений общественного питания в России – это предприятия фаст-фуда. Для сравнения: в США на них приходится 39%, а в Китае – 23%. Хотя фаст-фуд - сугубо американское изобретение, но россияне оказались весьма мотивированными приемниками.

В 2014 году 54% мужчин старше 20 лет, живущих в России, имели избыточный вес, в то время среди женщин этот показатель составил 59%. По данным Всемирной организации здравоохранения, в том же году более 600 миллионов людей во всем мире страдали ожирением. Самая популярная у россиян сеть - "Макдоналдс": При выборе фаст-фуд ресторана 53,9% россиян отдают предпочтение именно ему. Тем временем, и другие сети нездорового питания типа «KFC» и «Burger King» надёжно закрепились на российском рынке и лишь расширяют свои владения.

Все эти факторы привели к созданию движений и ассоциаций, занимающихся пропагандой преимуществ здоровой диеты и получения удовольствия от здорового питания. Они противопоставляют популярному фаст-фуду «слоу-фуд» (Slow food).

Слоу-фуд («медленная еда») - это движение, зародившееся в Италии в 1986 году с подачи Карло Петрини в знак протеста против открытия ресторана быстрого питания в его городе. Основатель резюмирует цель движения следующим образом: «Нет никакого смысла насильно ускорять ритм жизни. Искусство жизни состоит в понимании того, как уметь тратить время на все, включая питание».

Движение «слоу-фуд» распространилось по всему миру и теперь имеет более 100 тысяч последователей. Оно направлено на борьбу cо спешкой и ускорением жизни. Философия движения может быть кратко изложена следующим образом: «Улучшать качество пищевых продуктов и посвящать время наслаждению ими - легкий способ вдохнуть радость в нашу повседневную жизнь».

А в Бразилии, например, в 2015 году была запущена социальная реклама, созданная по заказу педиатрического общества и призванная напомнить кормящим женщинам о том, как важно следить за своим питанием (под слоганом «Ваш ребенок – то, что вы едите» на плакатах изображен малыш, прислоненный к груди в форме гамбургера, пончика и газировки), будет полезна не только мамочкам.

На самом деле, нам всем пора задуматься о том, сколько чипсов, колы, бургеров и других высококалорийных продуктов (в составе которых только жиры да сахар и ноль полезных веществ и витаминов!) мы каждый день себе позволяем. А значит, нагружаем печень, закупориваем сосуды, помогаем развитию диабета…

В России в 2014 году в интернете начали собирать подписи за применение санкций в отношении международной корпорации «McDonald’s Corporation». Активисты просили Владимира Путина в связи со сложившейся сложной международной ситуацией и давлением США и Европейского Союза на РФ закрыть рестораны самой популярной американской сети фаст-фуда. По мнению сторонников этой петиции, продукция «Макдоналдс» опасна для здоровья населения РФ, и в перспективе от употребления продукции этой компании люди могут страдать ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Было собрано более 7 тысяч подписей. На одной из центральных улиц Екатеринбурга либерал-демократы организовали одиночные пикеты. Активисты партии под импровизированное выступление частушечников предлагали жителям города пирожки с капустой и мясом. Участники акции развернули плакаты с лозунгами —«Штатам вместе навредим – здесь мы больше не едим», «Макдоналдс – пища американских бомжей» и другие.

В социальной сети «ВКонтакте» создано несколько открытых групп против «Макдоналдса», где участники делятся последними новостями о проведении митингов и эвентов в поддержку закрытия фаст-фуда.

Посмотрим, как быстро будет решена проблема изобилия точек питания с фаст-фудом и пообещаем себе (пусть и в сотый раз) отдать предпочтение здоровым и полезным продуктам.

