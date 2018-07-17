Минтранс ответил на предложение РПЦ отменить платные дороги

Первый заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Александр Щипков выступил с призывом отменить в России платные дороги.

Дорога дает человеку ощущение свободы, а когда на своем пути ты встречаешь платную дорогу, семафор, шлагбаум, все это перестает быть твоим. Ты едешь уже не по своей родине, считает Щипков. С экономической точки зрения он понимает, зачем такие дороги, но все-таки выразил надежду в эфире канала "Спас", что вскоре они будут отменены.

Глава Минтранса России Евгений Дитрих считает, что платные дороги повышают транспортную доступность, передает РИА Новости. Многие трассы улучшаются или строятся там, где их никогда не было, с помощью частных инвесторов. Он напомнил, что водители, которые не хотят тратить деньги на комфортные дороги, могут по-прежнему выбирать традиционные маршруты.