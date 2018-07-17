Подземные паркинги в Подмосковье затопило кипятком
17 июля 2018, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]
Подземный паркинг в Подольске на улице Свердлова, 30 затопило кипятком. Протекают 2 яруса парковки, жители собственноручно собирают воду в ведра и урны.
А в Котельниках в подземный паркинг стремительно прибывает вода с фекалиями. Эксплуатационные органы ведут проверку, сообщает сайт Подмосковье сегодня.
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