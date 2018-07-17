Подземные паркинги в Подмосковье затопило кипятком

Подземный паркинг в Подольске на улице Свердлова, 30 затопило кипятком. Протекают 2 яруса парковки, жители собственноручно собирают воду в ведра и урны.

А в Котельниках в подземный паркинг стремительно прибывает вода с фекалиями. Эксплуатационные органы ведут проверку, сообщает сайт Подмосковье сегодня.