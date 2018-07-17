Россия экспортирует в Армению коррупцию?

21 июня в Тбилиси прошла международная конференция молодёжной организации «Новое поколение за мир». Собравшихся в гостинице Тбилиси Марриот представителей разных национальностей объединили общие цели – установление мира в Кавказском регионе, восстановление свободного сообщения, налаживание экономических связей.

Молодёжь Кавказа осознает, что тем, кто участвовал в военных действиях недавнего прошлого, трудно преодолеть барьеры вражды и недоверия. А новое поколение как раз свободно от военного эмоционального наследия и знает, каким путём идти дальше, чтобы достигнуть намеченных целей. По мнению участников конференции, мирный процесс должен, в первую очередь, начаться с восстановления доверия. И постоянно действующая дискуссионная платформа в Тбилиси на базе молодёжной организации «Новое поколение за мир» - первый шаг на пути восстановления доверия между народами Кавказа. « Мы хотим, чтобы мирный процесс стал необратимым везде» - сказано в манифесте молодёжи, принятом в столице Грузии.

Работа и идеи форума «Новое поколение за мир» вызвали огромный интерес СМИ со всего мира. В конференции приняли участие представители Программы развития ООН, Фонда развития Австрии, Фонда Аденауэра, общественных организаций США, Греции и Германии.

Мирную инициативу молодёжи приветствовал и поддержал министр образования Грузии Михаил Чхенкели, проведший встречу с представителями нового молодёжного движения. Членов нового молодёжного движения приняли у себя и руководители парламентского большинства страны – фракции «Грузинская мечта». Все они выразили поддержку новому движению. А Католикос-Патриарх Грузии Илья Второй предложил следующий форум провести в резиденции патриархии в Аджарии.

Следующая рабочая встреча постоянно действующей дискуссионной платформы на базе молодёжной организации «Новое поколение за мир» запланирована на октябрь этого года в Германии. Надеемся, что и российская молодёжь примет участие.

Мы уже сообщали о том, что политик и правозащитник Арбак Хачатрян - один из идейных вдохновителей этого нового молодёжного международного движения. По окончании форума Арбак Шаумянович отбыл в Армению, где АН его и разыскали.

- Мы поздравляем вас с великолепно организованным форумом в Тбилиси, но сейчас мы хотели бы попросить вас прокомментировать и пояснить что, на самом деле, происходит сейчас в Армении. До нас в Москве доходят весьма разрозненные слухи о войне, который новый премьер Пашинян объявил теперь уже бывшим элитам Армении. Давайте по порядку и начнём с самого близкого нам, практически «нашего всего» – что там за обыски в Газпроме?

- По последний данным, «Газпром Армения» сокрыла более 2 млн. долларов указывая заниженные объёмы реализованного газа. Возбуждено уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов. Но это не новость – новость была бы, если бы налоговики ничего не нашли. И эта сумма – капля в море воровства у народа Армении. Напомню, что один из множества вопросов армянской революции был вопрос: «Почему получаемый на границе дешёвый газ внутри страны, для потребителей стремительно дорожает?»

Важно, кроме этого, понять, могут копнуть глубже – ведь так же не секрет, что руководящая должность в «Газпром Армения» в дореволюционной Армении гарантировала переход в руководство страной.

И не забывайте - ЗАО «Газпром Армения» является 100-процентным дочерним предприятием ПАО «Газпром»!

- Позволю себе напомнить, что вы об этом предупреждали, вот фраза из вашего майского интервью: «И тут важно понимать, что большая часть «наворованного» пришла из России. Это и газпромовские деньги, это и товарооборот с Россией, это и российский олигархический бизнес, владеющий промышленностью Армении. Наворованное нужно вернуть народу. И вот тогда все эти горе-правители будут кричать, что это не они виноваты, а такая была система. Что их Россия чуть ли не насильно заставляла воровать у собственного народа».

- К сожалению, не в части возврата наворованного, а в части реакции России всё сбывается. Молчит Россия, молчит Газпром, молчат министры, депутаты и дипломаты. И получается, что очищение Армении идёт при сильной моральной поддержке Запада и демонстративного молчания России. Т.е. в истории останется то, что Запад экспортирует в Армению демократию, а Россия – коррупцию?

А ведь Газпром – это только первая ласточка. Ещё не поздно покаяться, помочь вернуть наворованное при попустительстве, скажем пока так, и РАО ЕЭС, и ОАО РЖД, и МТС, а следовательно АФК Система, и ПАО АНК «Башнефть» - и многих, многих других. Последний раз предупреждаю – отсидеться «в домике» не получится.

Ведь вся промышленность Армении, при небескорыстном посредничестве российских предпринимателей руками местных чиновников, этих, извините, уродов, была разграблена. Железные дороги, газопроводы, электросети, заводы, карьеры, месторождения - всё уничтожено. Это воровство у собственного народа и стало катализатором революции в Армении. А что же Россия? Где помощь армянскому следствию с российской стороны? Где уголовные дела, инициированные российским бизнесом с российской же стороны?

И не надо разводить руками, говорить, что были такие правила игры, и на бумаге всё происходило в рамках закона. Якобы в рамках закона, но ведь преступным путём, воруя у народа! Не пресекли ранее, но сейчас-то есть шанс вернуть взаимоотношения в рамки экономической, а не олигархической, чиновничьей, коррупционной логики!

- А что там у вас за история с героями карабахской войны?

- С героем. Всеми этими шокирующими видеокадрами обысков и перечислениями неслыханных богатств сейчас полон интернет.

И всё это, конечно, шокирует, но я в этом вижу шанс наконец-то уйти от риторики войны, закопать топор войны и попробовать договорится на основании экономической целесообразности. Новое руководство Армении этими шагами говорит руководству Азербайджана – давайте договариваться мирно! Проблемы беженцев и разрушенной экономики региона можно и нужно решать за столом переговоров, а не в окопах. Они как-бы говорят, посмотрите на нас – этого хочет народ, уставший от войны.

Именно поэтому, именно сейчас международный форум «Нового поколения за мир» проводится на территории Кавказа, а не в Страсбурге! Это – шанс для народной дипломатии, и власть предержащим надо понимать, что выбора у них нет – или следовать воли народа, или, извините, профукать всё, как в Ливии и Сирии.

Но вот это, контролирующее сейчас мировые финансовые потоки поколение, обучено зарабатывать на войне, а не на мире. Беседуешь с некоторыми матёрыми коммерсантами и видишь, что в глазах у него – одни кирпичи и торговые центры. Он не слышит привычных слов-маркеров – откат, захватить, порешать. Какие такие инвестиции в будущее, мы и на войне прекрасно зарабатываем. Держатся старых людоедских подходов – смертельно опасно, и в первую очередь для самого бизнеса. Вот Европейский Союз, знает, во сколько им обходятся беженцы. Желать повторения такого пути для Кавказа – не понимать трендов развития мира. Говоря проще – и рыбку съесть, и кое-что ещё сделать уже не получится.

- С самого начала вашего сотрудничества с нашей газетой, ещё в 2006 году, вы говорили, что политика коврового бомбометания это тупиковый путь развития и будущее за народной дипломатией. И ещё тогда вы говорили, что если эта простая мысль до кого-то не доходит, то сами виноваты. Но попыток разжевать очевидное, вы, как я смотрю, не оставили. Но вернёмся в наши дни. Говорят, что прессуют, извините, другого слова не подобрать, и ближайшее окружение бывшего президента и несостоявшегося премьера Сержа Саргсяна?

- Да, шокирующих подробностей воровства так называемых элит у своего народа сейчас полно. И я не буду их пересказывать. И это, надеюсь, только начало пути. Напомню, что всего, за последние 20 лет, из Армении были вывезены десятки млрд. долларов! Десятки! А люди тем временем уезжали, так как на Родине не могли просто прокормить семью! Эти деньги надо вернуть народу, так что аресты продолжатся.

- Кстати, про вернуть деньги народу. Не можем не спросить про ваши застарелые конфликты с бывшим правительством Армении по поводу рейдерского захвата имущества, денег и лицензии на производство одной перспективной лекарственной разработки. Насколько я помню, ущерб там исчислялся суммой более чем десять миллионов долларов. Есть ли новости по этой теме в связи со сменой правового климата в Армении?

- Мне не хотелось бы сейчас об этом рассказывать, могу только подтвердить, что официальный процесс уже запущен. Дело сдвинулось с мёртвой точки. Пока так. Коротко.