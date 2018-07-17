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Гордеев о возможном дефиците продуктов в России: нет предпосылок
17 июля 2018, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]
Цены на продукты питания в России не должны повышаться, для этого нет никаких предпосылок и никакого продуктового дефицита не будет, рассказал журналистам заместитель председателя правительства Алексей Гордеев.
Гордеев сообщил, что по оценкам специалистов урожай будет средним, проблем с самообеспечением основными видами продуктов в стране нет, передает РИА Новости. Даже есть возможность их экспортировать.
Цены на прилавке складываются исходя из покупательной способности населения и объема поставок продукции на рынок, пояснил вице-премьер. Уменьшения предложения на рынке не предвидится.
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