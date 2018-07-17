Гордеев о возможном дефиците продуктов в России: нет предпосылок

Цены на продукты питания в России не должны повышаться, для этого нет никаких предпосылок и никакого продуктового дефицита не будет, рассказал журналистам заместитель председателя правительства Алексей Гордеев.

Гордеев сообщил, что по оценкам специалистов урожай будет средним, проблем с самообеспечением основными видами продуктов в стране нет, передает РИА Новости. Даже есть возможность их экспортировать.

Цены на прилавке складываются исходя из покупательной способности населения и объема поставок продукции на рынок, пояснил вице-премьер. Уменьшения предложения на рынке не предвидится.