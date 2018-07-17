Производители занижают содержание жира и углеводов на упаковке продуктов
17 июля 2018, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]
Диетологи считают одной из причин роста в России числа людей с лишним весом - заниженные данные о содержании в продуктах питания количества жиров и углеводов. В основном это касается продуктов в недорогой ценовой категории, например, хлопьев и колбасных изделий.
Вносят свой вклад в ожирение и недобросовестная этикетка с детской тематикой на пищевой продукции, не предназначенной для детского питания, содержащей слишком много жиров, сахара, соли, что ведет к детскому ожирению, передает НСН слова экспертов.
Издание отмечает, что по исследованиям Росконтроля, рынок переполнен псевдо-диетическими и фитнес-продуктами.
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