Производители занижают содержание жира и углеводов на упаковке продуктов

Диетологи считают одной из причин роста в России числа людей с лишним весом - заниженные данные о содержании в продуктах питания количества жиров и углеводов. В основном это касается продуктов в недорогой ценовой категории, например, хлопьев и колбасных изделий.

Вносят свой вклад в ожирение и недобросовестная этикетка с детской тематикой на пищевой продукции, не предназначенной для детского питания, содержащей слишком много жиров, сахара, соли, что ведет к детскому ожирению, передает НСН слова экспертов.

Издание отмечает, что по исследованиям Росконтроля, рынок переполнен псевдо-диетическими и фитнес-продуктами.