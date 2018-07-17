В Иркутской области медведь задрал человека в лесу

В городе Усть-Илимское Иркутской области медведь задрал местного жителя, когда тот собирал в лесу жимолость. Как сообщает Минлеса, до конца месяца зверя-людоеда ликвидируют.

Как отмечает Телеинформ, за последние полтора года это первый случай нападения медведя на человека с летальным исходом. Специалисты говорят, что у животного нет цели напасть на человека, он изначально боится людей, но в случае опасности, может напасть.

Поэтому не надо подкармливать медвежат, которые выходят к людям и пытаться их погладить. С высокой вероятностью рядом где-то находится самка, которая в случае чего встанет на защиту своих детенышей.

Как отмечает издание в Иркутской области растет популяция медведей. В 2017 году их численность составляла 16 тысячи 563 особи, к концу июня 2018 года – 18 тысяч.