В Иркутской области медведь задрал человека в лесу
17 июля 2018, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]
В городе Усть-Илимское Иркутской области медведь задрал местного жителя, когда тот собирал в лесу жимолость. Как сообщает Минлеса, до конца месяца зверя-людоеда ликвидируют.
Как отмечает Телеинформ, за последние полтора года это первый случай нападения медведя на человека с летальным исходом. Специалисты говорят, что у животного нет цели напасть на человека, он изначально боится людей, но в случае опасности, может напасть.
Поэтому не надо подкармливать медвежат, которые выходят к людям и пытаться их погладить. С высокой вероятностью рядом где-то находится самка, которая в случае чего встанет на защиту своих детенышей.
Как отмечает издание в Иркутской области растет популяция медведей. В 2017 году их численность составляла 16 тысячи 563 особи, к концу июня 2018 года – 18 тысяч.
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