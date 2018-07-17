Трое латиноамериканцев в Казани украли алмазы стоимостью 100 млн рублей

На днях в Казани трое иностранцев похитили мешок с бриллиантами, общая сумма которых превышает 100 миллионов рублей. Неизвестные дождались закрытия ювелирной выставки на территории павильона «Казанской ярмарки» и под видом охранников стали сгребать драгоценности в мешок.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как злоумышленники бегом покидают выставку. В руках одного из них большой красный мешок, в котором и находились драгоценности.

По предварительным данным, мужчины оказались уроженцами Колумбии и Гватемалы. С какой целью они находились в Казани — пока не понятно, пишет Ридус.

Задержать преступников полиции пока не удалось: двое из них на следующий день вылетели в Москву, еще один, по информации оперативников, направился в Сеул.

В отношении грабителей возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».