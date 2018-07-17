Трое латиноамериканцев в Казани украли алмазы стоимостью 100 млн рублей
17 июля 2018, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]
На днях в Казани трое иностранцев похитили мешок с бриллиантами, общая сумма которых превышает 100 миллионов рублей. Неизвестные дождались закрытия ювелирной выставки на территории павильона «Казанской ярмарки» и под видом охранников стали сгребать драгоценности в мешок.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как злоумышленники бегом покидают выставку. В руках одного из них большой красный мешок, в котором и находились драгоценности.
По предварительным данным, мужчины оказались уроженцами Колумбии и Гватемалы. С какой целью они находились в Казани — пока не понятно, пишет Ридус.
Задержать преступников полиции пока не удалось: двое из них на следующий день вылетели в Москву, еще один, по информации оперативников, направился в Сеул.
В отношении грабителей возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».
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