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Граждан обязали сдавать недействительные полисы ОМС или сообщать об их утере
17 июля 2018, 14:41 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня Госдума приняла закон, предусматривающий совершенствование механизма контроля за наличием права на ОМС. Закон обязывает граждан сдавать недействительные полисы ОМС.
Новый закон требует от граждан, не подлежащих ОМС (за исключением проходящих военную службу по призыву) «сдавать недействительный полис ОМС или сообщать о его утрате». Сделать это можно будет, обратившись в любую страховую медицинскую организацию или в любой территориальный фонд ОМС.
Что касается военнослужащих, сведения о призванных гражданах и о начале прохождения военной службы в территориальные ФОМС будут предоставлять военкоматы. На основании этих сведений ТФОМС будут ежемесячно обновлять сведения в едином регистре застрахованных лиц.
Порядок и методику определения численности застрахованных лиц будет утверждать правительство. На основании этих данных будут формироваться бюджеты ФОМС, субъектов РФ и ТФОМС, сообщает ТАСС.
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