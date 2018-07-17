50 жителей Тувы отравились шаурмой и попали в больницу

Пятьдесят жителей Тувы были госпитализированы с симптомами пищевого отравления в местном фаст-фуде. Некачественная курица в шаурме спровоцировала кишечную инфекцию.

Среди пострадавших - 17 детей, а самому младшему - 4 года, у 12 пострадавших диагностировали сальмонеллез. Сейчас пациенты находятся в стабильном состоянии. Врачи работают в усиленном режиме.

Закусочная сейчас закрыта до окончания разбирательства, сообщает ОТР.