В Якутии нашли 13 возможных месторождений алмазов с невероятными запасами

Эксперты Института геологии и минералогии имени В. С. Соболева Сибирского отделения РАН создали карту схему, на которой обозначены тринадцать потенциальных месторождений алмазов в Западной Якутии.

Научный руководитель данного Института академик Николай Похиленко отметил, что места, в которых могут быть обнаружены алмазы, находятся, в частности, на арктических территориях региона.

Как сообщает во вторник, 17 июля, ТАСС, ссылаясь на последние исследования геологов, не исключено, что приблизительное количество минералов, которое специалисты могут обнаружить в вышеуказанных локациях, достигает 300 миллионов карат.