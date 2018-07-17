Аксенов: встреча Путина и Трампа стала первым шагом к признанию Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал итоги переговоров президентов России и США в Хельсинки. Политик убежден, что встреча Путина и Трампа стала первым шагом к признанию полуострова российским.

Аксенов выразил уверенность в том, что российский лидер прилагает максимум усилий для того, чтобы международное сообщество признало присоединение Крыма и приняло решение о снятии антироссийских санкций, передает РИА "Новости". Он также заметил, что президент РФ сделал первый шаг, а теперь остается лишь ждать результатов.

По словам главы республики, Владимир Путин в рамках вчерашней встречи постарался дать толчок к решению самых серьезных проблем современности.