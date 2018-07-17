//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Радиоведущая Ксения Стриж взяла подростка из детдома
- Агата Муцениеце кардинально сменила имидж
- Сын Сергея Зверева наконец нашел свою биологическую мать
- Леонид Агутин с размахом отметил свой юбилей
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Аксенов: встреча Путина и Трампа стала первым шагом к признанию Крыма
17 июля 2018, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал итоги переговоров президентов России и США в Хельсинки. Политик убежден, что встреча Путина и Трампа стала первым шагом к признанию полуострова российским.
Аксенов выразил уверенность в том, что российский лидер прилагает максимум усилий для того, чтобы международное сообщество признало присоединение Крыма и приняло решение о снятии антироссийских санкций, передает РИА "Новости". Он также заметил, что президент РФ сделал первый шаг, а теперь остается лишь ждать результатов.
По словам главы республики, Владимир Путин в рамках вчерашней встречи постарался дать толчок к решению самых серьезных проблем современности.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Общество
Аксенов: встреча Путина и Трампа стала первым шагом к признанию Крыма
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
У берегов Южной Кореи нашли затопленный крейсер «Дмитрий Донской»
//В мире
//Общество
В Якутии нашли 13 возможных месторождений алмазов с невероятными запасами
//Новости партнеров
//В мире
Созданный для войны с Украиной боевой робот защитников Донбасса попал на видео
Источник: аспирант разбился насмерть, случайно выпав из окна главного здания МГУ
//Общество
В Крыму произошел несчастный случай с туристкой у Арпатского водопада
В Подмосковье сосед спас девочку, выпавшую с балкона и повисшую на руках
//Новости СМИ2
Беспилотник обнаружил женщину, почти неделю бродившую по тайге
//Общество
//Туризм
//Новости Redtram
//Общество
Пособия и пенсии пострадавшим от паводка в Забайкалье доставит вертолет
//Политика
Раскрыты детали реализуемого против Москвы плана США по демонизации России
//В мире
//Политика
Пушков знает, кто мешает нормализации отношений между Россией и США
//Армия
В акватории Невы прошла ночная тренировка военно-морского парада
//Общество
//В мире
//Футбол
Макрон и футболисты исполнили «Марсельезу» в Елисейском Дворце
//Общество
//Общество
//Общество
Утраченные в случае ЧС документы могут восстановить бесплатно
//В мире
Трамп убежден, что Россия не располагает компроматом на него