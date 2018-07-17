В Крыму произошел несчастный случай с туристкой у Арпатского водопада
17 июля 2018, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]
В урочище Панагия возле села Зеленогорье в районе Алушты сотрудники МЧС оказали помощь травмированной женщине, приехавшей на отдых в Крым из Нижнего Новгорода, пишут "Аргументы недели-Крым".
По информации крымского главка МЧС, накануне стало известно, что произошел несчастный случай с туристкой у Арпатского водопада.
Спасатели почти час искали пострадавшую. Оказалось, что у туристки случился перелом коленного сустава. Ей оказали доврачебную помощь и на специальных носилках эвакуировали к аварийно-спасательному автомобилю, после чего доставили в приемный покой медучреждения.
В МЧС в очередной раз призвали жителей и гостей полуострова соблюдать элементарные правила безопасность во время похода.
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