Российские путешественники планируют на плоту переплыть Черное море

Российские путешественники планируют в скором времени на плоту переплыть Черное море. Согласно последней информации, маршрут членов экипажа будет проходить от Севастополя до берегов Турции.

Путешественник, член Русского географического общества Юрий Бурлак отметил, что в настоящий момент согласовываются последние моменты. Сплав на спасательном плоту начнется от Графской пристани в четверг, 19 июля, передает РИА "Новости". Также в путешествие отправится Владимир Лихачев.

В общей сложности экипажу нужно будет преодолеть не менее двух тысяч километров. Предполагается, что поездка продлится примерно 100 дней.