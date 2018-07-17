Российские путешественники планируют на плоту переплыть Черное море
17 июля 2018, 12:17 [ «Аргументы Недели» ]
Российские путешественники планируют в скором времени на плоту переплыть Черное море. Согласно последней информации, маршрут членов экипажа будет проходить от Севастополя до берегов Турции.
Путешественник, член Русского географического общества Юрий Бурлак отметил, что в настоящий момент согласовываются последние моменты. Сплав на спасательном плоту начнется от Графской пристани в четверг, 19 июля, передает РИА "Новости". Также в путешествие отправится Владимир Лихачев.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес