Пособия и пенсии пострадавшим от паводка в Забайкалье доставит вертолет

Пенсии и социальные пособия жителям населенных пунктов, пострадавших от паводка в Забайкалье, доставят при помощи вертолета Росгвардии Ми-8 АМТ. Об этом во вторник, 17 июля, сообщили в ведомстве.

Известно, что воздушное судно уже вылетело в Тунгокоченский район края. Пенсии и пособия при помощи вертолета привезут в села Красный Яр, Юмурчен и Усть-Каренга, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, что паводки в Забайкалье начались еще 8 июля. С тех пор в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Ранее стало известно, что ущерб от серьезного паводка в Забайкальском крае к настоящему моменту превысил один миллиард рублей.