Реконструкция домны на ММК снизит объемы пыли на 600 тонн

ММК взял курс на улучшение экологии в соответствии с пожеланиями президента страны Владимира Путина. За минувшие полгода специалисты Магнитогорского металлургического комбината аккуратно разобрали старую доменную печь №1, которая стояла у истоков комбината. Именно она была запущена в 1932 году – в год рождения предприятия. Благодаря новому оборудованию нагрузка на окружающую среду снизится на 600 тонн пыли ежегодно. Обновленную печь запустил глава Южного Урала Борис Дубровский.



Новая домна обошлась комбинату в 5,4 миллиарда рублей. В ходе реконструкции старой доменной печи специалисты полностью перевооружили все сопутствующее оборудование, заменив на новое. Впервые часть печи была возведена по проектам фирмы Danieli Corus с оснащением медными горизонтальными холодильниками.

- Я рад, что Магнитогорский комбинат целенаправленно обновляется, - отметил глава региона Борис Дубровский. - Доменные цеха — это одно из ключевых звеньев металлургического производства. Среди металлургических предприятий Южного Урала ММК занимает первую позицию. Это уже позволило предприятию начать самую масштабную за последнее время экологическую программу, которая стартовала в прошлом году.

Борис Дубровский добавил, что в среднем предприятие намерено вкладывать в охрану окружающей среды по 4 миллаирда рублей каждый год.

- Объем социальных программ ММК превысил 2 миллиарда рублей, - добавил губернатор. - Эти деньги не из воздуха берутся, а из реального производства, которое должно быть технологичным и эффективным.



На новой доменной печи специалисты выстроили удобную систему двухуровневых желобов, благодаря которым система воздухоочистки стала располагаться компактнее и одновременно улучшает условия труда для работников. А новая современная система улавливания газов и пыли на доменной печи позволит снизить объемы выбросов на 600 тонн ежегодно. Добавм, что домну сдали в эксплуатацию к большому празднику - Дню металлурга, который отмечался по всему Южному Уралу 14 июля.

Фото: 1obl.ru