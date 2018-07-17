Экопрограмма ММК позволит на треть снизить объемы выбросов

В текущем году вложения Магнитогорского металлургического комбината в природоохранные мероприятия достигли 5.5 миллиардов рублей, что выше прошлогоднего показателя почти на 40 процентов. Благодаря природоохранным мероприятиям комбината выбросы в атмосферу к 2024 году будут сокращены на треть. Успешную работу ММК в сфере защиты экологии отметил благодарностью президент страны Владимир Путин.

Успехи прошлого года

Как уточнил ведущий специалист лаборатории охраны окружающей среды ПАО «ММК» Максим Юрченко, комбинат начал активную реализацию экологических программ в 2004 году. Уже через 2 года эта система экологического менеджмента успешно прошла сертификацию на соответствие требованиям современного международного стандарта ISO 14001.

Только в прошлом году ММК вложили в охрану окружающей среды более 4 миллиардов рублей. На эти средства была реконструирована сероулавливающая установка агломерационного цеха, газоочистная установка двухванного сталеплавильного агрегата в электросталеплавильном цехе, а также построены системы аспирации литейных дворов доменных печей № 9 и № 10. Продолжается работа по подавлению пыли.

Немаловажно, что специалисты комбината взялись за переработку отвальных шлаков и рекультивацию нарушенных земель. Только в минувшем году в рамках рекультивации Западного карьера горы Магнитной они озеленили 20 тысяч квадратов площади. Там было высажено порядка 2.5 тысяч саженцев деревьев и кустарников. А объем переработанных отвалов и вовсе поражает – 5,6 миллионов тонн.

Сделано недавно

На площадке станции № 5 кислородного цеха была введена в эксплуатацию новая воздухоразделительная установка стоимостью 4,2 миллиардов рублей. Она позволит производить 35 тысяч кубометров технического кислорода и 30 тысяч кубометров чистого азота, а также аргон для нужд комбината. Это позволит полностью обеспечить производство необходимыми газами и снизит на 10 процентов потребление электричества.

Кроме того, в цехе рудо-обогатительных фабрик была запущена установка по обогащению шламов шламохранилища №2, которая работает по магнитно-гравитационной технологии. Это позволит увеличить долю собственного железорудного сырья в шихте агломерационного производства и снизить техногенную нагрузку на экологию. Установка способна перерабатывать порядка 2 миллионов тонн шламов ежегодно.

Также к празднику День металлурга на комбинате закончилась реконструкция доменной печи № 1. Именно она стояла у истоков истории ММК, так как была запущена в день рождения комбината – в 1932 году. Благодаря новому оборудованию стоимостью порядка 5.4 миллиардов рублей, будет суественна снижена нагрузка на экологию.

Старая домна была демонтирована, новая же имеет медные горизонтальные холодильники, двухуровневые литейные дворы и современную систему улавливания газов и пыли. По данным экспертов, это позволит снизить объемы выбросов на 600 тонн в год.

В итоге на охрану природы только в этом году планируется направить порядка 5.5 миллиардов рублей, а за последние 4 года сумма превысила 15.5 миллиарда рублей. Всего же до 2025 года ММК направит на природоохранную деятельность свыше 38 миллиардов рублей. В целом благодаря проведенной работе объемы выбросов комбината к 2024 году будут сокращены на треть.

Достойная награда

За успешную реализацию природоохранных мероприятий ММК стал победителем XV отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности». О том, как специалисты комбината заботятся об окружающей среде, сняли специальную короткометражку «ММК. С заботой о будущем».

В фильме много инфографики, которая наглядно представляет успехи комбината в сфере охраны природы.

http://mmk.ru/about/video/with_concern_future.php



Работа ММК была отмечена благодарностью президента России Владимира Путина. К празднованию Дня металлурга он отправил свое поздравление и поблагодарил специалистов комбината за активное участие в подготовке и проведении мероприятий в рамках Года экологии в Российской Федерации.