Путин заявил, что не стремится стать символом России

Российский лидер Владимир Путин сделал важное заявление о своей персоне в рамках беседы с представителями средств массовой информации. По словам президента РФ, он не претендует на роль символа страны.

Путин подчеркнул, что символами Российской Федерации являются флаг, государственный гимн, а также институт президентства в целом, передает "Экономика сегодня". При этом политик заметил, что лично он не стремится исполнять данную роль.

В беседе с журналистами Fox News Владимир Путин также рассказал, когда может состояться его новая встреча с американским коллегой Дональдом Трампом. Не исключено, что главы двух стран увидятся на саммите G20.