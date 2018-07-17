Путин заявил, что не стремится стать символом России
17 июля 2018, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]
Российский лидер Владимир Путин сделал важное заявление о своей персоне в рамках беседы с представителями средств массовой информации. По словам президента РФ, он не претендует на роль символа страны.
Путин подчеркнул, что символами Российской Федерации являются флаг, государственный гимн, а также институт президентства в целом, передает "Экономика сегодня". При этом политик заметил, что лично он не стремится исполнять данную роль.
В беседе с журналистами Fox News Владимир Путин также рассказал, когда может состояться его новая встреча с американским коллегой Дональдом Трампом. Не исключено, что главы двух стран увидятся на саммите G20.
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