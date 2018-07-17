В Москве 17 июля синоптики прогнозируют жару и грозы

Сегодня, 17 июля, синоптики обещают в Москве теплую и облачную с прояснениями погоду. Временами возможен дождь, местами по городу могут прогреметь грозы с усилением и порывами ветра.

Температура сегодня днем в Москве поднимется до +26-28 градусов. Ночью столбики термометров покажут +18-20 градусов. Ветер северо-восточный с переходом на восточный, 5-10 м/с. При грозе возможно усиление ветра до 15 м/с.

Атмосферное давление в столице сегодня составит 741 мм ртутного столба. Синоптики прогнозируют такую погоду до пятницы. Но в пятницу гроз в Москве уже не ожидается, сообщает «Комсомольская правда».