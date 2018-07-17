Россияне смогут сами назначать дату бракосочетания

Сегодня, 17 июля, депутаты Государственной думы планируют рассмотреть правительственный законопроект, предоставляющий гражданам право самостоятельного выбора даты бракосочетания.

Граждане России, достигшие брачного возраста, смогут самостоятельно выбрать желаемые дату и время регистрации брака, в том числе, дистанционно. То есть в случае реализации предлагаемых законопроектом изменений отпадет необходимость личной явки в органы ЗАГС – заявление можно будет подать через Единый портал госуслуг, сообщается в сопроводительной записке к документу.

В настоящее время регистрация брака органами ЗАГС производится по истечении месяца со дня подачи заявления. В случае принятия нового законопроекта дату бракосочетания можно будет назначить не ранее чем через месяц и не позднее чем через двенадцать месяцев с момента подачи заявления, сообщает М24.