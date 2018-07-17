Утраченные в случае ЧС документы могут восстановить бесплатно

Сегодня, 17 июля, в Государственной думе депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект об отмене госпошлины за восстановление документов, утраченных в случае чрезвычайной ситуации.

Согласно этому законопроекту, граждане (физические лица), которые обратились за восстановлением документов, пришедших в негодность из-за чрезвычайной ситуации, должны быть освобождены от уплаты госпошлины, сообщается в сопроводительной записке к документу.

К примеру, в настоящее время госпошлина за выдачу водительского удостоверения составляет 1600 рублей. Госпошлина за выдачу паспорта транспортного средства – 800 рублей, свидетельства о регистрации ТС – 500 рублей, свидетельства о госрегистрации акта гражданского состояния (свидетельства о браке/разводе) – 350 рублей.

В случае, если этот законопроект будет принят во втором и третьем чтениях, он вступит в силу с 1 января 2019 года, сообщает М24.