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Вдруг на поле выбегают, и Россию подставляют …
16 июля 2018, 21:22 [«Аргументы Недели», Ольга НОВИКОВА ]
Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал прошедший Чемпионат лучшим в истории. И, действительно, критики со стороны западных политиков, СМИ, да и самих болельщиков было на удивление мало. Многим из них казалось, что решение предоставить России право выступить хозяйкой ЧМ в 2018 году было ошибочным. Но турнир стартовал ярко и уверенно и с каждым днём становился все лучше.
Однако в воскресенье во время финального матча Франция-Хорватия Чемпионата мира по футболу на поле столичных «Лужников» появились три женщины и мужчина, переодетые в форму российских полицейских, они на короткое время прервали проведение игры своим внезапным визитом. Это были малоадекватные члены российской протестно-артистической группы Pussy Riot.
Больше всего эта скандальная группа известна проведением того, что её участники называют «панк-молитвой» — акции, в ходе которой группа женщин попыталась спеть политическую молитву собственного сочинения внутри храма Христа Спасителя в Москве накануне президентских выборов в России в 2012 году. Этот перформанс был устроен в знак протеста против симбиоза церкви и государства в России. В результате двое из основателей группы Pussy Riot были приговорены к тюремному заключению на срок 22 месяца.
Группа Pussy Riot разместила в Твиттере заявление, что все её участники берут ответственность за акцию в ходе финального матча Чемпионата мира 2018 года. В заявлении этой группы содержится список политических требований, малоуместных во время кульминации мирового футбольного первенства.
Наказать Pussy Riot могут только за административное правонарушение. Так, по решению Хамовнического суда Москвы участница панк-группы Pussy Riot Вероника Никульшина была арестована на 15 суток.
Это не первый случай, когда во время футбольных соревнований посторонние выбегали на поле. Например, скандальная история произошла во время матча Кубка Голландии между «Аяксом» и А3. Неведомо как оказавшийся на поле нетрезвый фанат амстердамского клуба решил напасть на голкипера Эстебана Альварадо. Но тот не растерялся – ответил по-мужски – встретил хулигана ударом ногой в прыжке, после чего нанёс оказавшемуся на поле нарушителю спокойствия ещё два удара, уже на газоне. Арбитр предъявил вратарю красную карточку, соперники в знак протеста отказались продолжать игру, а незваный гость пострадал дважды: ему пожизненно закрыли вход на «Амстердам Арену».
А в 2002 году на окончании Кубка Франции, французский комик Реми Гайяр, после того, как прозвучал свисток об окончании финального матча, облачившись в форму победившего «Лорьяна», пробежал в эпицентр праздника, на поле «Стад де Франс». Бдительная охрана даже не заметила, что на Гайаре форма старого образца, да ещё и без игрового номера. А президент Франции Жак Ширак похвалил комика за такую актёрскую игру.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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