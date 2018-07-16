В ближайшие часы на Московский регион обрушится гроза с дождем
16 июля 2018, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]
В ближайшие часы в Московском регионе ожидается гроза с дождем и сильным ветром, предупреждает региональное отделение МЧС. Непогода сохранится до самого вечера.
Регион зальет дождями с грозами, порывистый ветер до 15 метров в секунду может стать причиной опасности.
Специалисты советуют не приближаться к неустойчивым конструкциям, оборванным проводам, одиноко стоящим и старым деревьям. Автомобиль следует оставить в гараже или вдали от деревьев. Не следует укрываться на остановках, возле стен и рекламных конструкций, пишет сайт Подмосковье сегодня.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в столичном регионе в понедельник воздух прогреется до 31 градуса тепла. Местами синоптики прогнозировали ливни,а жара начнет немного на убыль со среды, сообщает НСН.
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