В ближайшие часы на Московский регион обрушится гроза с дождем

В ближайшие часы в Московском регионе ожидается гроза с дождем и сильным ветром, предупреждает региональное отделение МЧС. Непогода сохранится до самого вечера.

Регион зальет дождями с грозами, порывистый ветер до 15 метров в секунду может стать причиной опасности.

Специалисты советуют не приближаться к неустойчивым конструкциям, оборванным проводам, одиноко стоящим и старым деревьям. Автомобиль следует оставить в гараже или вдали от деревьев. Не следует укрываться на остановках, возле стен и рекламных конструкций, пишет сайт Подмосковье сегодня.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в столичном регионе в понедельник воздух прогреется до 31 градуса тепла. Местами синоптики прогнозировали ливни,а жара начнет немного на убыль со среды, сообщает НСН.