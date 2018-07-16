Пострадавших при взрыве газа в Москве эвакурировал вертолет

Пострадавших при взрыве газа в кафе на улице Авиационной в Москве эвакуировали вертолет и автомобили "скорой помощи". Пострадали 12 человек. Люди госпитализированы в ожоговые центры. Как известно со слов мэра Москвы Сергея Собянина, на данный момент их жизни ничего не угрожает.

Возгорание и хлопок произошли в одноэтажном здании по адресу: улица Авиационная, дом 22. По данным столичного главка МЧС, площадь пожара составила 50 квадратных метров. Возгорание уже ликвидировано.

В связи с инцидентом прокуратура организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства. Ее ход и результаты находятся на личном контроле прокурора Москвы Владимира Чурикова, - сообщает РИА Новости.