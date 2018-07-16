Медики назвали самые диагностируемые виды рака в России

Самое распространенное онкологическое заболевание в России, которое врачи диагностировали в 2017 году, — рак кожи. Статистику раковых заболеваний привело Министерство здравоохранения. По данным Минздрава, общее количество диагнозов по онкологическим заболеваниям в прошлом году увеличилось с 599,3 тысячи случаев до 617,2 тысяч.

Медики выявили более 89 тысяч случаев онкологических заболеваний кожи. Этот же диагноз был самым распространенным и в прошлые годы.

На втором месте по частоте обнаружения — рак груди. В 2017 году этот диагноз поставили 70,6 тысячи раз. За последние пять лет такие новообразования стали выявлять на 16,2% чаще.

На третьем месте — рак трахеи, бронхов и легких: в 2017 году диагностировано 62,2 тысяч случаев.

Российские онкологи говорят, что рак кожи - проблема во всем мире. Для профилактики меланомы и рака кожи медики советуют не подвергать свое тело длительному воздействию солнечных лучей и отказаться от посещения солярия.

Директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Петрова Алексей Беляев отметил, что рак кожи достаточно успешно лечится и не вызывает метастаз, но главное — обнаружить его на ранней стадии, - сообщает РБК. Меланома сложнее в лечении и вызывает метастазы.

Рак груди при раннем обнаружении тоже излечим. Важно регулярно проходить обследование. По сведениям Беляева, сейчас выделяют около 30 видов рака груди, они по-разному реагируют на терапию, по-разному развиваются. За последние 25 лет этот рак стали лечить гораздо лучше.

Онколог подчеркул, что возросшее количество заболевшим раком говорит, что не люди стали чаще болеть, а заболевание лучше стали выявлять.