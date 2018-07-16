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Медики назвали самые диагностируемые виды рака в России
16 июля 2018, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]
Самое распространенное онкологическое заболевание в России, которое врачи диагностировали в 2017 году, — рак кожи. Статистику раковых заболеваний привело Министерство здравоохранения. По данным Минздрава, общее количество диагнозов по онкологическим заболеваниям в прошлом году увеличилось с 599,3 тысячи случаев до 617,2 тысяч.
Медики выявили более 89 тысяч случаев онкологических заболеваний кожи. Этот же диагноз был самым распространенным и в прошлые годы.
На втором месте по частоте обнаружения — рак груди. В 2017 году этот диагноз поставили 70,6 тысячи раз. За последние пять лет такие новообразования стали выявлять на 16,2% чаще.
На третьем месте — рак трахеи, бронхов и легких: в 2017 году диагностировано 62,2 тысяч случаев.
Российские онкологи говорят, что рак кожи - проблема во всем мире. Для профилактики меланомы и рака кожи медики советуют не подвергать свое тело длительному воздействию солнечных лучей и отказаться от посещения солярия.
Директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Петрова Алексей Беляев отметил, что рак кожи достаточно успешно лечится и не вызывает метастаз, но главное — обнаружить его на ранней стадии, - сообщает РБК. Меланома сложнее в лечении и вызывает метастазы.
Рак груди при раннем обнаружении тоже излечим. Важно регулярно проходить обследование. По сведениям Беляева, сейчас выделяют около 30 видов рака груди, они по-разному реагируют на терапию, по-разному развиваются. За последние 25 лет этот рак стали лечить гораздо лучше.
Онколог подчеркул, что возросшее количество заболевшим раком говорит, что не люди стали чаще болеть, а заболевание лучше стали выявлять.
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