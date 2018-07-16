В сети обсуждают кольцо на пальце Ксении Собчак

В сети обсуждают кольцо, которое продемонстрировала Ксения Собчак. Телеведущая посетила Большой театр в Москве, в котором перед финалом и закрытием Чемпионата мира по футболу состоялся гала-концерт звезд мировой оперы.

Говорят, знаменитости вырядились на этот концерт в Большом театре в свои лучшие наряды. Среди любителей оперы была и Ксения Собчак. "Большой театр тоже захлестнуло футболом - танцовщики в форме, массовка в разноцветном с флагами, золотой фейерверк и хор «подмосковные вечера» с крупным планом голов российской сборной на экране!", - подписала Ксения фото с супермоделью Натальей Водяновой. А еще Собчак выложила фото своей руки на фоне билета и подписала: "Фото «Рука театралки»:)))". Вот это самое колечко и бросились обсуждать хейтеры. "по-моему это сапфир, в обрамлении бриллиантов", "Можно было бы предположить, что в кольце танзанит, но у него присутствует фиолетовый отблеск, так что в кольце - сапфир на 99.9%", - обсуждают в сети специалисты по ювелирным украшениям. Нашелся один мудрый человек и призвал людей не завидовать.

Мероприятие посетили Владимир Путин, глава ФИФА Джанни Инфантино, иностранные и российские высокопоставленные лица, легенды мирового футбола. В концертной программе приняли участие Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Пласидо Доминго.