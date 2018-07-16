Домашним питомцам разрешили ездить в поездах без хозяев

Хозяевам домашних животных разрешат перевозить питомцев в российских поездах без сопровождения с понедельника, 16 июля. Проводников будут обязаны проверять состояние животных каждый час, но из клетки их выпускать не будут.

Пока услуга доступна на 13 направлениях, в частности Петербург-Москва, Омск-Новосибирск, Владивосток-Хабаровск.

Как сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу РЖД, к перевозке могут принять только небольшое здоровое животное, а объем клетки должен быть не больше 180 куб. см. Воспользоваться новой услугой смогут хозяева собак, кошек, кроликов, морских свинок, птиц, морских свинок и черепах весом до 75 килограммов. О корме для животного и гигиене должен позаботиться сам хозяин, положив перед поездкой в клетку еду и абсорбент.