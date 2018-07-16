Ректор МГУ Виктор Садовничий: Об этом злодеянии знали политики
16 июля 2018, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]
57% россиян не находят оправдания расстрелу царской семьи и считают его «чудовищным преступлением», пишет ВЦИОМ.
Напомним, что 100 лет назад, в ночь на 17 июля 1918 года, в Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II, его супруга Александра Федоровна, пятеро их детей и четверо слуг.
Вопрос: «Царя убили уголовники или политики?»
Виктор Садовничий, ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, доктор физико-математических наук, профессор, академик, членкор, действительный член РАН:
«Об этом злодеянии знали политики»
- Понятно, что об этом злодеянии знали политики. Непосредственные исполнители убийства царя, конечно, ближе к уголовному элементу.
Однако версию о том, что это было обыкновенное уголовное убийство, естественно, никто всерьез рассматривать не будет. Оно, безусловно, было политическим.
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