Ректор МГУ Виктор Садовничий: Об этом злодеянии знали политики

57% россиян не находят оправдания расстрелу царской семьи и считают его «чудовищным преступлением», пишет ВЦИОМ.

Напомним, что 100 лет назад, в ночь на 17 июля 1918 года, в Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II, его супруга Александра Федоровна, пятеро их детей и четверо слуг.

Вопрос: «Царя убили уголовники или политики?»

Виктор Садовничий, ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, доктор физико-математических наук, профессор, академик, членкор, действительный член РАН:

«Об этом злодеянии знали политики»

- Понятно, что об этом злодеянии знали политики. Непосредственные исполнители убийства царя, конечно, ближе к уголовному элементу.

Однако версию о том, что это было обыкновенное уголовное убийство, естественно, никто всерьез рассматривать не будет. Оно, безусловно, было политическим.