В Волгограде устраняют последствия ливня

В Волгограде сегодня продолжают устранять последствия ливня, из-за которого в городе введен режим чрезвычайной ситуации. В минувшее воскресенье, 15 июля, на Волгоград обрушился сильнейший дождь. В Нижнем Новгороде ливни разрушили дорогу, построенную к ЧМ-2018

За несколько часов выпала полуторамесячная норма осадков. Из-за ливня потоки воды, не ушедшие в ливневую канализацию, смыли часть грунта со склонов и откосов, в результате грунтовые наносы появились на дорогах и трамвайных путях. Волгоградские СМИ пишут, что уровень воды на дорогах достигал боковых зеркал у легковых автомобилей.

На пересечении улиц Зорге и Репина на конечной маршрутки №8А в образовавшемся озере утонула "девятка".

Дождь смыл земляную насыпь со склонов от нового стадиона "Волгоград-Арена", построенного к ЧМ-2018, до Нулевой Продольной, - сообщает volga-day.ru.

Власти города сообщили, что сейчас на проспекте имени Ленина движение транспорта полностью возобновлено. Восстановлена работа скоростного трамвая на участке от станции «Ельшанка» до новой разворотной стрелки у остановки «Европа Сити Молл». Ведутся дальнейшие аварийно-восстановительные работы.

А прогноз на продолжение ливней сохраняется.