В Волгограде устраняют последствия ливня
16 июля 2018, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]
В Волгограде сегодня продолжают устранять последствия ливня, из-за которого в городе введен режим чрезвычайной ситуации. В минувшее воскресенье, 15 июля, на Волгоград обрушился сильнейший дождь.
За несколько часов выпала полуторамесячная норма осадков. Из-за ливня потоки воды, не ушедшие в ливневую канализацию, смыли часть грунта со склонов и откосов, в результате грунтовые наносы появились на дорогах и трамвайных путях. Волгоградские СМИ пишут, что уровень воды на дорогах достигал боковых зеркал у легковых автомобилей.
На пересечении улиц Зорге и Репина на конечной маршрутки №8А в образовавшемся озере утонула "девятка".
Дождь смыл земляную насыпь со склонов от нового стадиона "Волгоград-Арена", построенного к ЧМ-2018, до Нулевой Продольной, - сообщает volga-day.ru.
Власти города сообщили, что сейчас на проспекте имени Ленина движение транспорта полностью возобновлено. Восстановлена работа скоростного трамвая на участке от станции «Ельшанка» до новой разворотной стрелки у остановки «Европа Сити Молл». Ведутся дальнейшие аварийно-восстановительные работы.
А прогноз на продолжение ливней сохраняется.
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