Епископ Ивано-Франковский Тихон скончался на Афоне

Епископ Ивано-Франковский и Коломыйский Тихон (Чижевский) скончался на Афоне в Греции. Владыка Тихон умер 14 июля в возрасте 70 лет. Временно управляющим епархией назначен архиепископ Львовский и Галицкий Филарет, - сообщается на сайте Украинской Православной Церкви.

В Московской патриархии сообщили, что смерть священника наступила после продолжительной болезни.

Это уже второй епископ РПЦ, скончавшийся за последние 10 дней в окрестностях Афона. 6 июля в районе полуострова Халкидики было найдено тело епископа Бирского и Белорецкого, Илии, который также совершал паломническую поездку на Святую Гору.

Будущий владыкаТихон родился в 1947 году в селе Малятинцы Кицманского района Черновицкой области.

Закончил Московскую духовную семинарию. По решению Священного Синода Русской Православной Церкви в 1987 году он был направлен в клир Свято-Николаевского собора г. Нью-Йорк . В марте 1990 года в Свято-Тихоновском монастыре епископ Серпуховской Климентом (Капалин) пострижен в монашество с именем Тихон.

20 декабря 1992 вернулся в клир Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви.