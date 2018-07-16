Мальчик, выпавший из окна 8 этажа в Тюмени, остался жив
16 июля 2018, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]
Воскресным вечером 15 июля семилетний мальчик выпал из окна 8 этажа в Тюмени. Мальчик остался жив и проходит лечение в больнице.
Сейчас правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств случившегося и выяснения причин, по которым ребенок остался один без присмотра, сообщает news.ru.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес