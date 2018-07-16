Мальчик, выпавший из окна 8 этажа в Тюмени, остался жив

Воскресным вечером 15 июля семилетний мальчик выпал из окна 8 этажа в Тюмени. Мальчик остался жив и проходит лечение в больнице.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств случившегося и выяснения причин, по которым ребенок остался один без присмотра, сообщает news.ru.