В Москве на понедельник, 16 июля, объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Гидрометцентр РФ объявил в российской столице такой уровень опасности из-за грозы и сильного ветра, - сообщает m24.ru. Москвичей предупредили о жаре и грозах

По прогнозу синоптиков, грозы прогремят не только в Москве и Московской области, но и во всех соседних регионах. Температура воздуха сегодня повысится до плюс 31 градуса. Дожди и гроза ожидаются только в отдельных районах мегаполиса.

Главное управление МЧС России по Ростовской области призвало граждан быть внимательными и осторожными во время непогоды. Во время грозы необходимо максимально исключить пребывание на улице, при парковке автотранспорта быть предельно внимательными, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. От дождя во время грозы нельзя прятаться под деревьями.

Напомним, в городе Шахты во время грозы погибла беременная женщина, которая спряталась под дерево, а в него ударила молния. Еще пятеро человек серьезно пострадали.