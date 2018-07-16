В Украине хотят брать деньги за водоснабжение Крыма

Бывший премьер-министр «Автономной Республики Крым» Анатолий МОГИЛЕВ в эфире одного из украинских телеканалов предложил Киеву брать деньги за водоснабжение Крыма, пишут "Аргументы недели- Крым".

«Мы же покупаем у России нефть и газ? Покупаем. Мы прогоняем по нашей газотранспортной системе российские нефть и газ? Прогоняем. Наверное, стоит переходить в экономическую плоскость и продавать нашу воду. И от этого получать еще и доход, в то время, как сейчас мы эту воду сбрасываем просто в Черное море», – цитирует его Gordonua.com.

МОГИЛЕВ подчеркнул, что украинская вода должна подаваться на полуостров исключительно для населения, а не для «какого-то военно-промышленного комплекса».

«Для них, я думаю, россияне воду найдут», – сказал он.

Ранее в Украине заявили о 80% готовности новой дамбы на Северо-Крымском канале возле полуострова. Она позволит напоить водой часть Херсонской области, отключенную от канала вместе с Крымом в 2014 году. При этом новая дамба снабжена механизмом подачи воды на полуостров. Возможно, на случай политического решения Киева продавать российскому Крыму воду за деньги.