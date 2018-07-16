В Украине хотят брать деньги за водоснабжение Крыма
16 июля 2018, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший премьер-министр «Автономной Республики Крым» Анатолий МОГИЛЕВ в эфире одного из украинских телеканалов предложил Киеву брать деньги за водоснабжение Крыма, пишут "Аргументы недели- Крым".
«Мы же покупаем у России нефть и газ? Покупаем. Мы прогоняем по нашей газотранспортной системе российские нефть и газ? Прогоняем. Наверное, стоит переходить в экономическую плоскость и продавать нашу воду. И от этого получать еще и доход, в то время, как сейчас мы эту воду сбрасываем просто в Черное море», – цитирует его Gordonua.com.
МОГИЛЕВ подчеркнул, что украинская вода должна подаваться на полуостров исключительно для населения, а не для «какого-то военно-промышленного комплекса».
«Для них, я думаю, россияне воду найдут», – сказал он.
Ранее в Украине заявили о 80% готовности новой дамбы на Северо-Крымском канале возле полуострова. Она позволит напоить водой часть Херсонской области, отключенную от канала вместе с Крымом в 2014 году. При этом новая дамба снабжена механизмом подачи воды на полуостров. Возможно, на случай политического решения Киева продавать российскому Крыму воду за деньги.
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