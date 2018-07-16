Ученые назвали легкий и действенный способ, как предотвратить рак

Ученые во всем мире проводят множество исследований, направленных на то, чтобы предовратить раковые заболевания, найти новые действенные способы профилактики и лечения. Исследователи из Университета штата Иллинойс опубликовали результаты новых опытов, доказывающих пользу диеты для профилактики онкологии.

Если в рационе человека достаточное количество продуктов с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, то это может предотвратить возникновение рака, остановить рост и распространение злокачественных клеток. Исследование опубликовано на сайте MedicalXpress, - сообщает РИА Новости.

В ходе исследования специалисты изучили механизм воздействия на организм эдоканнабиноидных эпоксидов EDP-EA, образующихся при метаболизме омега-3 жирных кислот. Доказано, что соединение не только уничтожало раковые клетки, но и замедляло процесс образования новых кровеносных сосудов, связанных со злокачественными тканями.

Еще ученые выявили, что эпоксиды EDP-EA подавляли перемещение зараженных клеток. Как полагает автор исследования Тимоти Фан, терапия, препятствующая перемещению раковых клеток, может помочь для препятствия формированию метастазов у людей с диагнозом онкология.

Ученые подчеркнули, что на данный момент химиотерапия является основным методом лечения рака, а диета, основанная на продуктах с высоким содержанием омега-3, может стать эффективным способом профилактики онкологии.