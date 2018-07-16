90-летняя модница из Магнитогорска покорила социальные сети

Пожилая модница из Магнитогорска покорила социальные сети и стала настоящей иконой стиля. Бывшая учительница, которой уже исполнилось 90 лет, с удовольствием ведет свой аккаунт и даже делает селфи.

Количество подписчиков необычной блогерши достигло уже 18 тысяч человек. В своих постах, как сообщает "Свободная пресса", женщина рассказывает о своей жизни, семье, покойном муже.

Модная старушка призналась, что ее внучки уже выросли и постоянно находятся в разъездах. В одной из публикаций бывшая преподавательница сообщила, что родственницы обещали привезти ей крем от морщин из Марокко. Она добавила, что в ее возрасте косметические средства вселяют надежду, придают бодрость и отвлекают от размышлений об аритмии, передает ФАН.

Подписчики приходят в восторг от стильных нарядов бабушки: она с шиком носит широкополые шляпы, чалму, шелковые платки, любит необычные аксессуары и длинные платья.

Публикация от Гладских Раиса, 90 лет (@raisa_90years_old)31 Окт 2016 в 2:35 PDT