90-летняя модница из Магнитогорска покорила социальные сети
16 июля 2018, 10:19 [ «Аргументы Недели» ]
Пожилая модница из Магнитогорска покорила социальные сети и стала настоящей иконой стиля. Бывшая учительница, которой уже исполнилось 90 лет, с удовольствием ведет свой аккаунт и даже делает селфи.
Количество подписчиков необычной блогерши достигло уже 18 тысяч человек. В своих постах, как сообщает "Свободная пресса", женщина рассказывает о своей жизни, семье, покойном муже.
Модная старушка призналась, что ее внучки уже выросли и постоянно находятся в разъездах. В одной из публикаций бывшая преподавательница сообщила, что родственницы обещали привезти ей крем от морщин из Марокко. Она добавила, что в ее возрасте косметические средства вселяют надежду, придают бодрость и отвлекают от размышлений об аритмии, передает ФАН.
Подписчики приходят в восторг от стильных нарядов бабушки: она с шиком носит широкополые шляпы, чалму, шелковые платки, любит необычные аксессуары и длинные платья.
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