Глава Металлургического района поздравил металлургов с праздником

Глава Металлургического района Челябинска Сергей Николаевич Кочетков поздравил металлургов с профессиональным праздником.

Уважаемые металлурги!

От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днём металлурга!

Можно с уверенностью сказать, что в Металлургическом районе трудятся преданные своему делу люди. Такова ваша профессия: она требует не только ответственности, почти военной дисциплины, но и самых сильных качеств человеческого характера.

Влюблённость в свое дело, профессиональная закалка, целеустремлённость всегда помогали металлургам преодолевать любые трудности, а их было немало. Ваш почётный труд, высочайшее мастерство достойны глубокого уважения и благодарности!

Низкий поклон ветеранам и заслуженным металлургам нашего района!

Всем Вам крепкого здоровья, плодотворной созидательной работы, новых творческих и трудовых успехов, счастья и благополучия!

Глава Металлургического района С.Н. Кочетков