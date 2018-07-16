Глава Металлургического района поздравил металлургов с праздником
16 июля 2018, 09:49 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Глава Металлургического района Челябинска Сергей Николаевич Кочетков поздравил металлургов с профессиональным праздником.
Уважаемые металлурги!
От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днём металлурга!
Можно с уверенностью сказать, что в Металлургическом районе трудятся преданные своему делу люди. Такова ваша профессия: она требует не только ответственности, почти военной дисциплины, но и самых сильных качеств человеческого характера.
Влюблённость в свое дело, профессиональная закалка, целеустремлённость всегда помогали металлургам преодолевать любые трудности, а их было немало. Ваш почётный труд, высочайшее мастерство достойны глубокого уважения и благодарности!
Низкий поклон ветеранам и заслуженным металлургам нашего района!
Всем Вам крепкого здоровья, плодотворной созидательной работы, новых творческих и трудовых успехов, счастья и благополучия!
Глава Металлургического района С.Н. Кочетков
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