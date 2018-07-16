В воскресенье, 16 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался насчет обсуждений возможности возвращения Крыма Украине. Он назвал подобные диалоги абсолютно бесперспективными.

Песков подчеркнул, что Крым вошел в состав Российской Федерации в соответствии со всеми нормами международного права. В интервью RT пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что крымчане приняли решение стать россиянами после событий в Киеве, которые были устроены "известно кем".

Напомним, ранее экс-глава МВД Украины Анатолий Могилев решил поделиться своим мнением о том, как можно "вернуть" полуостров.