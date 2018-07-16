Путин: во время ЧМ-2018 спецслужбам удалось пресечь миллионы кибератак

Глава России Владимир Путин на встрече с представителями штаба по обеспечению безопасности ЧМ сделал важное заявление. По словам президента, за последний месяц спецслужбы РФ пресекли миллионы кибератак.

Отмечается, что в ходе чемпионата мира по футболу было предпринято около 25 миллионов хакерских атак и прочих воздействий на российскую информационную инфраструктуру, передает РИА "Новости".

Путин выразил благодарность сотрудникам спецслужб, отметив, что безопасность граждан и спортсменов на мундиале обеспечивали 128 специалистов из 34 государств. Президент уточнил, что люди могли покойно передвигаться по всей России, смотреть матчи, развлекаться и не испытывать неудобств и излишних ограничений.