Крымские медики спасли украинского моряка, получившего тяжелую травму

Крымские пограничники и медики оказались помощь украинскому моряку, получившему тяжелую травму на пароме «Герои Одессы», пишут "Аргументы недели - Крым".

Об этом у себя в социальных сетях сообщил гендиректор ГУП «Крымские морские порты» Алексей ВОЛКОВ.

Судно под флагом Болгарии следовало в город Ильичевск Одесской области. Один из членов экипажа получил травму головы, в связи с чем капитан парома запросил медицинскую помощь с берега. На помощь пришли сотрудники Ялтинского порта.

«Через час скоростной катер с пограничниками и медиками на борту уже вышел на помощь потерпевшему. В 21:30 украинец был доставлен в порт и каретой скорой помощи отправлен в больницу Ялты, где подтвердили, что состояние тяжелое, и вовремя была оказана помощь», – сообщил ВОЛКОВ.

Судно продолжило свой рейс, а моряк остался в Крыму. Ему своевременно оказали оперативную медицинскую помощь.