Крымские медики спасли украинского моряка, получившего тяжелую травму
15 июля 2018, 21:45 [ «Аргументы Недели» ]
Крымские пограничники и медики оказались помощь украинскому моряку, получившему тяжелую травму на пароме «Герои Одессы», пишут "Аргументы недели - Крым".
Об этом у себя в социальных сетях сообщил гендиректор ГУП «Крымские морские порты» Алексей ВОЛКОВ.
Судно под флагом Болгарии следовало в город Ильичевск Одесской области. Один из членов экипажа получил травму головы, в связи с чем капитан парома запросил медицинскую помощь с берега. На помощь пришли сотрудники Ялтинского порта.
«Через час скоростной катер с пограничниками и медиками на борту уже вышел на помощь потерпевшему. В 21:30 украинец был доставлен в порт и каретой скорой помощи отправлен в больницу Ялты, где подтвердили, что состояние тяжелое, и вовремя была оказана помощь», – сообщил ВОЛКОВ.
Судно продолжило свой рейс, а моряк остался в Крыму. Ему своевременно оказали оперативную медицинскую помощь.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес