СКР: проводится проверка после гибели беременной женщины от удара молнии

Следственным отделом по городу Шахты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области проводится доследственная проверка по факту гибели жительницы этого города во время грозы на пляже.

В городе Шахты Ростовской области молния убила беременную женщину. Погибшей было 25 лет. Трагедия а Шахтах произошла в субботу, 14 июля. Компания молодых людей, в том числе будущая мама, отдыхали на пляже. Неожиданно набежали грозовые тучи, начался ливень. От дождя, грозы и сверкающих молний люди спряталась под деревом. Одна из молний угодила в дерево и убила беременную женщину. Она скончалась на месте происшествия. Пять человек от удара молнии пострадали.

Всех пострадавших госпитализировали в местную больницу. Людей положили в отделение кардиологии.

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначено проведение необходимых медицинских исследований.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Синоптики прогнозируют грозы во многих российских регионах в ближайшие дни. МЧС напоминает: нельзя во время грозы прятаться под деревьями.