//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Звезда сериала "Счастливы вместе" кардинально сменила имидж
- Юлия Ковальчук уехала с дочкой из России и несколько дней не заходила в соцсети
- Ольгу Бузову за плагиат может оштрафовать FIFA
- Жена Дмитрия Тарасова выписалась из роддома на фоне слухов о неверности мужа
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
МЧС: в воскресенье на Москву обрушатся грозы и сильный ветер
15 июля 2018, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]
В московском ГУ МЧС РФ предупреждают о непогоде в столице в воскресенье, 15 июля. Согласно последней информации специалистов, в городе днем пройдут дожди и грозы, а также усилятся порывы ветра.
Синоптики отмечают, что в течение дня в Москве будет переменная облачность, а дожди и грозы обрушатся на город местами. Как сообщается на официальном сайте столичного ГУ МЧС, ветер будет северо-восточным с порывами до 10-15 метров в секунду.
Что касается температуры воздуха, то сегодня столбики термометров в столице будут показывать от 27 до 29 градусов по Цельсию.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//В мире
В Совфеде высказались по поводу обвинений России в попытке разобщить американцев
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//Новости партнеров
//Политика
//Культура
Юлия Ковальчук уехала с дочкой из России и несколько дней не заходила в соцсети
//Мнение
США обвинили Россию в попытке посеять раздор среди американцев через интернет
//Новости СМИ2
//В мире
Журналист Die Welt: ФРГ проявляет высокомерие по отношению к России
//Общество
МЧС: в воскресенье на Москву обрушатся грозы и сильный ветер
//Общество
"Бонни и Клайд по-русски", россиян взбесила свадьба Сердюкова и Васильевой
//Новости Redtram
Экономисты дали прогноз о курсе рубля после встречи Путина и Трампа в Хельсинки
//Общество
//В мире
Додон заявил, что не намерен "дружить с Западом против России"
//Общество
//В мире
На Украине из-за пьяного пилота вертолета остались без света пять сел
//Спорт
Бронзовые медали у сборной Бельгии. Англия уступила Бельгии 0:2
//Общество
//В мире
Полиция Хельсинки рекомендовала не смотреть из окон на кортежи Путина и Трампа
//Общество
Рогозин решил немедленно создавать корпорацию ракетного двигателестроения
//Спорт
Бельгия стала бронзовым ЧМ-2018, обыграв в Петербурге Англию
//В мире
//В мире
Шнуров подкинул повод для сплетен, поклонники подозревают его в очередном романе
//В мире