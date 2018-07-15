МЧС: в воскресенье на Москву обрушатся грозы и сильный ветер

В московском ГУ МЧС РФ предупреждают о непогоде в столице в воскресенье, 15 июля. Согласно последней информации специалистов, в городе днем пройдут дожди и грозы, а также усилятся порывы ветра.

Синоптики отмечают, что в течение дня в Москве будет переменная облачность, а дожди и грозы обрушатся на город местами. Как сообщается на официальном сайте столичного ГУ МЧС, ветер будет северо-восточным с порывами до 10-15 метров в секунду.

Что касается температуры воздуха, то сегодня столбики термометров в столице будут показывать от 27 до 29 градусов по Цельсию.