Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла вверх на три километра

Утром в воскресенье, 15 июля, на Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту 3 км. Эти данные предоставили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения ДВО РАН.

Облако пепла, выброшенное вулканом, распространилось на 77 километров к западу и юго-западу. В настоящий момент умеренная активность Карымского продолжается, что может в дальнейшем повлиять на пути следования самолетов, передает сегодня РИА "Новости".

Специалисты утверждают, что в населенных пунктах Камчатского края пока не зафиксировали выпадение пепла. Эксперты уже присвоили данному вулкану "оранжевый" код авиационной опасности.