Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла вверх на три километра
15 июля 2018, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в воскресенье, 15 июля, на Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту 3 км. Эти данные предоставили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения ДВО РАН.
Облако пепла, выброшенное вулканом, распространилось на 77 километров к западу и юго-западу. В настоящий момент умеренная активность Карымского продолжается, что может в дальнейшем повлиять на пути следования самолетов, передает сегодня РИА "Новости".
Специалисты утверждают, что в населенных пунктах Камчатского края пока не зафиксировали выпадение пепла. Эксперты уже присвоили данному вулкану "оранжевый" код авиационной опасности.
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