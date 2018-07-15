"Бонни и Клайд по-русски", россиян взбесила свадьба Сердюкова и Васильевой

В Сети обсуждают информацию о свадьбе бывший министр обороны России Анатолий Сердюков и экс-чиновница российского военного ведомства Евгения Васильева. Упоминание об этом событии в колонке телеведущего Андрея Малахова в StarHit, воскресило в памяти россиян уже позабытых героев коррупционного скандала.

Пользователи негодуют, но вовсе не потому, что Ромео и Джульетта предпенсионного возраста наконец-то обрели долгожданное счастье, а потому что считаю его абсолютно незаслуженным. Зато мы как раз имеем то, что имеем.«Бонни и Клайд, которых мы заслужили», — уверены подписчики.

«А ведь могли бы вместе сидеть...будь у нас в стране правосудие», «Вот она кульминация. Теперь воровать будут в два раза больше», «Ромео и Джульетта наворовали себе на свадьбу, еще и внукам останется. Хотя нет, может и не останется, пришлось же поделиться с кем надо», «Достойная парочка, как наворованное делить будут при разводе?», - негодуют пользователи в комментариях в Twitter.