На Камчатке медведь попытался взломать иномарку

На Камчатке молодой медведь попытался проникнуть в иномарку. Когда попасть внутрь через люк на крыше не получилось, зверь попытался открыть дверь автомобиля. Возможно, внутри пахло едой.

Инцидент произошел в районе поселка Малки, расположенного в 120 километрах от Петропавловска-Камчатского. Молодой медведь взобрался на крышу припаркованной на обочине иномарки и попытался проникнуть внутрь через люк.

Когда мишка сообразил, что таким образом забраться в салон автомобиля не выйдет, он слез с крыши и попытался открыть дверь когтями.

В краевом агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира пояснили, что Потапыч мог учуять запах съестного из автомобиля и, возможно, поэтому проявил такой недюжинный интерес, что даже попытался попасть внутрь, чтобы добраться до еды. Специалисты уточнили, что к ним никто не обращался по поводу агрессивного медведя, сообщает РИА Новости.